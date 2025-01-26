Entre Santiago, la capital de Chile, y Jerusalén hay 13.220 km. Aún así, el país sudamericano alberga hoy una de las diásporas palestinas más grandes del mundo.

"Somos entre 600.000 y 800.000 descendientes directos, e incluso chilenos que tienen terrenos en Palestina, sobre todo en Cisjordania (ocupada)", explica Susana Giacaman, nieta de palestinos y una de las voces más comprometidas con su causa en Chile. "Está en mi ADN".

Los palestinos comenzaron a llegar a Chile a finales del siglo XIX. La inmigración alcanzó su punto máximo en el siglo XX a lo largo de tres décadas. Después de que las milicias sionistas empezaran las limpiezas étnicas en Palestina para establecer el estado de Israel a fines de la década de 1940, la migración palestina hacia Chile ganó más impulso. Lo mismo ocurrió a fines de la década de 1960, tras la invasión de Israel a Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este.

Relacionado Perla Abu-Ghosh, el arte de encontrar la identidad palestina en la diáspora

Muchos de los palestinos que llegaron a Chile en el siglo XX hicieron un gran esfuerzo por preservar sus raíces. De hecho, en 1920 se fundó en Santiago el Club Deportivo Palestino (CDP), un equipo único en el mundo, cuyo estadio tiene una capacidad para 12.000 personas y sus jugadores suelen salir a la cancha con el keffiyeh, pañuelo tradicional de Oriente Medio, en solidaridad con el pueblo palestino. Un club del que, por supuesto, Susana es simpatizante. “El Club Deportivo Palestino tiene un valor simbólico, político y de resistencia para nosotros. Y mantiene vivo a un pueblo que quieren desaparecer a través de una limpieza étnica”.

En la actualidad, Susana, de 41 años, trabaja como nutricionista en Viña del Mar, pero su corazón siempre estuvo inclinado a la patria de sus orígenes. "Mis abuelos me transmitieron el valor por las costumbres y por Palestina", cuenta Susana. “Y esa es la mayor herencia que me dejaron”.

El papel del poeta Mahmoud Darwish

A menudo su familia recitaba poemas del palestino Mahmoud Darwish, los cuales dejaron huellas profundas en Susana.

Pablo, su padre, nunca dejó de enseñarle sobre los problemas que enfrentan los palestinos, la ocupación, la negación de derechos y la censura. Y no se quedaba sólo en la teoría.

"Desde siempre mi padre iba a las marchas y yo lo acompañaba. Siempre salíamos con una bandera palestina", recuerda Susana. "La causa palestina siempre fue el motor para el resto de las causas sociales de mi familia. El punto de partida y la razón principal donde se encontraban todas las causas de la humanidad: justicia, social, de clases, anticolonial, derechos humanos. Así que a todo se iba con la bandera palestina".

Solidaridad palestina

Estas experiencias la impulsaron a Susana a desafiar la narrativa sionista en los medios de comunicación. Unirse a movimientos de solidaridad y comprometerse cada vez más en el activismo por Palestina.

Al final de su adolescencia participó en la Unión Árabe de Chile y el movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) Valparaíso, que exige sanciones no violentas, desinversiones y castigos económicos contra Israel.

Para Susana, el genocidio en curso de los últimos 15 meses y los 47.000 palestinos muertos, en su mayoría mujeres y niños, la ha impulsado a denunciar a través de las redes sociales lo que llama "crímenes de guerra crueles y miserables".