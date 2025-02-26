Gaza, Palestina– "Estábamos tan emocionados de poder regresar a Shujaiya por fin. Todos a nuestro alrededor también estaban tan felices", recuerda el palestino Khamis Al-Dardasawi después de volver a su viejo vecindario en la Ciudad de Gaza. "El viaje fue agotador, especialmente para las mujeres y los niños, así que hicimos algunas pausas en el camino", relata.

Cuando el tan anhelado alto el fuego en Gaza fue una realidad, y después de sobrevivir a 15 meses de desplazamiento, Khamis y los otros ocho miembros de su familia dejaron su campamento de refugio en Al-Zawaida a las 7 a.m. para emprender el camino que les esperaba.

Khamis, su esposa, sus cuatro hijos y sus dos hijas recorrieron 15 kilómetros a pie, de regreso al norte de Gaza por Al-Rasheed, una carretera que se extiende a lo largo de la costa del enclave.

"Decidimos regresar a Shujaiya a pesar de la destrucción de nuestra casa", relata Khamis, un albañil, a TRT Español. "Regresar a Shujaiya le trajo alegría a mi corazón. Recuerdo cuando solía llorar de anhelo por mi tierra cuando estaba desplazado en el sur".

Pero después de tantos meses bajo la incesante ofensiva israelí sobre Gaza, el área quedó reducida a escombros. La familia Khamis tuvo que instalar una tienda de campaña cerca de los restos de su casa de cuatro pisos, recién construida antes de que la destrucción de Tel Aviv la engullera.

"Todavía vivo en una tienda, y las condiciones siguen siendo difíciles, pero estoy feliz de estar de vuelta a donde pertenezco, a mi tierra y entre mi familia y amigos", afirma el padre de 51 años.

La infraestructura de la zona sufrió daños amplios y graves, especialmente los pozos de agua subterránea, la principal fuente de abastecimiento en Gaza, junto con problemas en las redes de alcantarillado y las líneas eléctricas.

La dura realidad de la vida en medio del desplazamiento ha creado enormes dificultades para las familias palestinas como la de Khamis, que luchan para satisfacer sus necesidades diarias básicas.

"Tuve que gastar todo el dinero que había ahorrado para la boda de mi hijo en comprar una tienda, comida y algunos colchones. Y, aun así, la tienda no nos protegía del frío. Los niños sufrieron más", recuerda Khamis.

La invasión terrestre de Israel contra la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, obligó a la familia a desplazarse una vez más, y a enfrentar la fuerza de la naturaleza después de instalar su tienda en el área de Al-Zawaida.

"Una noche, el viento era muy fuerte y las olas del mar subieron mucho. De repente, las olas del mar irrumpieron en nuestra tienda y la inundaron. Fue como una pesadilla. Estábamos asustados y en shock", recuerda Khamis.

"Me aseguré de que los niños no se ahogaran y tomé a mi familia para alejarnos. A la mañana siguiente, mis hijos y yo recogimos lo que quedaba de nuestra tienda y nuestras cosas. Luego, un hombre amable abrió su tierra para que pudiéramos montar nuestra tienda allí", continúa.

A pesar de la solidaridad entre los palestinos y su profundo arraigo a su tierra, el regreso de los desplazados al norte de Gaza ocurre en medio de las declaraciones recientes del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre la posible toma de "control" de Gaza y la expulsión de sus habitantes, un movimiento que muchos consideran una limpieza étnica.

A pesar de esto, Khamis dice que su familia tiene la intención de quedarse en Gaza: "Amamos nuestra tierra y estamos decididos a quedarnos en ella. Nací en Shujaiya y allí quiero morir".

Dificultades para llegar a casa

Karam al-Toum fue uno de esos palestinos desplazados durante más de un año por la brutal ofensiva israelí: vivió la mayor parte del tiempo en el campamento de Deir Al-Balah.

Este instructor de fotografía de 21 años recuerda haber pensado que la agresión de Israel nunca terminaría. Por eso, recordando el momento en que se anunció el alto el fuego, compartió: "Todos estaban celebrando, niños y adultos por igual. Se sentía como el Eid o incluso una gran fiesta de bodas."

Pero esta alegría empezó a opacarse a finales de enero, cuando empezó el viaje de regreso, también a pie, en medio de las difíciles condiciones del invierno. "Cuando caía la noche, la gente tenía que dormir en la arena al lado de la carretera en el frío extremo. Fue una experiencia terrible", lamenta.

Finalmente, Israel permitió que decenas de miles de palestinos desplazados cruzaran, abriendo el corredor de Netzarim el 29 de enero.

Karam fue uno de los primeros en comenzar el viaje hacia el norte de Gaza. También lo hicieron cientos de palestinos que salieron del campamento de refugiados de Nuseirat, el punto más cercano que separa el norte del sur del enclave, atravesando el corredor.