Las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) del general Mohamed Hamdan Dagalo avanzaron hacia Al Fasher, Sudán, la semana pasada, tras un largo asedio de 18 meses que dejó a decenas de miles de civiles atrapados en la capital de la región de Darfur.

Al menos 2.000 civiles han sido asesinados tras la toma de la ciudad a manos de las fuerzas de Dagalo, según el gobierno sudanés . Las RSF ahora controlan todos los principales centros urbanos de Darfur.

Desde 2023, Dagalo, conocido como Hemedti, desafía el liderazgo del general Abdel Fattah al Burhan, en lo que ha desatado una sangrienta guerra civil entre las RSF y el ejército sudanés, que ha matado a decenas de miles de personas y desplazado a más de 15 millones.

Según grupos humanitarios, testimonios de personas que huyeron de Al Fasher y declaraciones del gobierno sudanés, las RSF han sido acusadas de cometer graves abusos, incluyendo la ejecución de civiles, violación de mujeres y el bloqueo a la movilidad de miles de personas que quedaron atrapadas dentro de la ciudad.

En respuesta a las acciones de las RSF, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) advirtió que la conducta del grupo paramilitar sudanés en Al Fasher “puede constituir crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”.

Relacionado TRT Español - El Ejército de Sudán declara la “liberación” de la capital de las Fuerzas de Apoyo Rápido

Por su parte, el gobierno sudanés ha instado a la comunidad internacional "a tomar acción de de inmediato" para detener lo que calificó como el “genocidio” de las RSF.

“Las recientes masacres de las fuerzas paramilitares, especialmente en Al Fasher, no son actos aribitrarios de brutalidad sino una estrategia dirigida a consolidar el control territorial y afirmar el dominio a través del miedo”, explicó Kaan Devecioglu, analista especializado en estudios del Norte y Este de África, en ORSAM, un centro de investigación con sede en Ankara.

Las RSF, que evolucionaron de la milicia Janjaweed respaldada por el gobierno durante el conflicto de Darfur a principios de la década de 2000, ahora enfrentan nuevas acusaciones de crímenes de guerra.

Desde el estallido de los enfrentamientos con el ejército sudanés, “las RSF han atacado sistemáticamente a comunidades no árabes en Darfur para despoblar áreas de resistencia, destruir la gobernanza local y asegurar el acceso a recursos y rutas de suministro”, señaló Devecioglu a TRT World.

Una estrategia de miedo y control territorial





En los últimos meses, el ejército sudanés ha reportado avances significativos en todo el país, incluida la capital Jartum. De hecho, en mayo declaró que había "retirado completamente" de la ciudad a las fuerzas leales a Dagalo.

Sin embargo, la reciente toma que lograron las RSF de Al Fasher y sus avances en la región de Kordofán –un área estratégica que conecta las provincias de Darfur de Sudán con Jartum– sugieren que las fuerzas de Dagalo están lejos de ser derrotadas, dice Devecioglu.

“Al cometer atrocidades, las RSF envían tanto un mensaje disuasorio a las comunidades locales –percibidas como pro-ejército–, como una señal política a los mediadores internacionales de que cualquier acuerdo futuro debe reconocer su poder coercitivo sobre el terreno. Por lo tanto, estas masacres funcionan como parte de una lógica militar-política más amplia, en lugar de sólo actos criminales aislados”, destacó Devecioglu.