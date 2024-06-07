En medio del continuo ataque de Israel contra los palestinos en Gaza, el asesinato de artistas, intelectuales y escritores ha impactado profundamente en el rico patrimonio cultural de Palestina.

Incluso antes de la ofensiva israelí, en Palestina, a más de 11.000 kilómetros de distancia en América Latina, muchos ya eran profundamente conscientes de los peligros que enfrenta la cultura palestina y han presionado para salvaguardarla.

Para algunos es un esfuerzo personal. Así lo siente el palestino-chileno, Christian Abugattas.

Los abuelos de este hombre de 53 años provienen de las áreas de Bayt Jala y Bayt Lahm en Cisjordania, Palestina, territorio que se encuentra bajo la ocupación militar israelí desde 1967.

Abugattas, como otros miembros de la diáspora palestina, creció a lo largo de la estrecha franja de tierra de América Latina en Chile, hogar de más de 500.000 descendientes de refugiados palestinos.

Al vivir junto a la comunidad palestina en un rincón de la capital de Santiago, Abugattas fue consciente de su herencia palestina desde muy joven.

Desarrolló una relación “muy cercana" con sus abuelos, quienes, según él, le transmitieron su cultura, animándolo a aprender árabe mientras compartían sus delicias gastronómicas.

A medida que Abugattas crecía, comenzó a participar en diferentes espacios de la comunidad palestina, como el Conjunto Folclórico Palestino de Chile y la Unión General de Estudiantes Palestinos.

Eventualmente se mudó a la capital de Argentina, Buenos Aires, donde vive actualmente, trabajando como técnico en administración de empresas.

Después de pasar un tiempo en el Cono Sur, dice que la experiencia vivida en relación a Palestina varía en cada país.

“En Chile es más fácil ser palestino que en la Argentina, la comunidad es más grande y tienes todo a la mano: la música, la comida, el club (de fútbol), la familia. Las distancias son más cortas, lo que te permite también mejorar las comunicaciones y participar de actividades por Palestina. La Argentina es un país hermoso, pero también la presencia y el poder de la ocupación (israelí) acá es muy grande”, cuenta Abugattas a TRT Español.

Históricamente, la Argentina tiene una huella sionista de larga data. Según una investigación, surgió casi simultáneamente con el colonialismo de colonos judíos.

Después del Primer Congreso Sionista de 1897, los sionistas argentinos presionaron para crear "un sentido de identidad argentina y grupal para formar sionistas y movilizar fondos".

Los primeros sionistas formaron ramas en la capital y en las ciudades antes de que otros grupos sionistas establecieran vínculos internacionales fuera de Argentina.

Más recientemente y en medio de la ofensiva israelí -que ha asesinado a más de 35.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, luego del ataque de Hamás del 7 de octubre, que asesinó a 1.200 israelíes- distintos sectores de la comunidad argentina han salido a las calles para protestar por la pérdida de vidas y cultura.

Abugattas es muy consciente de esta oscura realidad desde hace mucho tiempo y, en los últimos años, ha desempeñado un papel fundamental en la preservación del patrimonio compartido entre su comunidad.

La fundación del Centro Cultural 'Yabal Alzaitún'

Hace seis años, un grupo de personas que se solidarizaban con Palestina, incluido Abugattas, impulsaron la idea de compartir sus tradiciones y prácticas con Husni Abdel Wahed, el entonces embajador palestino en Argentina. En este marco, a través de la organización sin fines de lucro Argentino-Palestina, decidieron fundar el Centro Cultural 'Yabal Alzaitún' (Monte de los Olivos).

Wahed respaldó la idea de establecer un centro cultural que rindiera homenaje al "Monte de los Olivos" de Jerusalén Este ocupada, conocido por su amplia ladera de olivares.

Históricamente, el lugar tiene vínculos con el islam, el judaísmo y el cristianismo, y anteriormente se utilizaba para la oración y el entierro. Sin embargo, hoy sigue bajo ocupación de colonos israelíes.

Durante los últimos cuatro años, Abugattas ha ocupado un puesto de liderazgo en el centro, convirtiéndose en su director. Hoy describe la trayectoria del centro como "rápida" en medio de un impulso para compartir la experiencia vivida por los palestinos y su cultura.

Inicialmente, el centro comenzó mostrando el Dabke, una danza folclórica árabe, de la región del levante mediterráneo, principalmente de Palestina, Líbano y Jordania, interpretada en grupos y típicamente acompañada por instrumentos de viento tradicionales y cantos populares. Pero hoy se ha transformado en un símbolo de resistencia y unidad desde la expulsión forzada de los palestinos.

Luego, el centro comenzó a ampliar su mandato para incluir actividades como debates matizados para educar a la gente sobre la historia de Palestina. Abugtattas afirma que estos suelen referirse a figuras históricas e influyentes de la comunidad.