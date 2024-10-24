Beirut, Líbano – Nada y su familia llevan un año entero con la casa a cuestas. En octubre de 2023 dejaron por primera vez su pueblo de Rab el-Tlatín, en la frontera del Líbano con Israel. Huían de las bombas de Tel Aviv contra Hezbollah, grupo que empezó a intercambiar fuego con el país vecino después de que Israel lanzara su ofensiva sobre Gaza tras una incursión de Hamás el 7 de octubre.

Lo último que necesitaban Nada y su hijo Ali, de tres años, era un conflicto. Ali tiene síndrome de Down, y necesita atención médica y psicológica, algo que la agresión israelí le arrebató por completo cuando forzaron a su familia —y a otras miles— a huir de sus pueblos.

De huída en huída

Hace un año, el pequeño Ali y sus padres buscaron refugio en otros pueblos del sur de Líbano, cercanos a la frontera. Pero todo cambió a finales de septiembre, cuando Israel anunció una invasión terrestre en el país, y obligó a más de un millón de personas a escapar hacia otras regiones del país.

Entre ese 1,2 millón de desplazados estaban Ali, Nada y su marido. El 2 de octubre, la familia se asentó en un piso del Dahie, los suburbios del sur de Beirut donde vive un gran porcentaje de la minoría musulmana chií de la ciudad. Pero la situación en el barrio se tornó insufrible: Israel lo declaró objetivo militar, y algunas noches debieron soportar más de treinta bombardeos a pocos metros de su casa.

Nada decidió huir de allí también y, desde entonces, se refugian en el Skybar, uno de los principales centros de festejos de Beirut que se ha reacondicionado como hogar para 400 desplazados del sur del Líbano y del Dahie. “Me enteré por la televisión de que habían abierto este lugar, y vinimos aquí. No tenemos la posibilidad de alquilar una casa, porque algunas personas están aceptando alquileres mucho más altos de lo habitual. Dos habitaciones por 2.000 dólares. Así que decidimos venir aquí. En este lugar me siento segura, feliz y cómoda, porque hay de todo”, explica Nada.

Ni el Estado ni las ONG pueden ayudar

Las últimas tres semanas, Ali se ha encerrado en sí mismo y no mira a nadie más que a su madre. “Era muy espabilado, no quiero que se estanque”, dice Nada entre lágrimas. Su marido explica que es un gran hombre que “no tiene miedo. Lo que pasa es que no podemos tenerlo encerrado más tiempo. Tenemos que encontrarle una escuela”.

Uno de los mayores desafíos es la infraestructura educativa. Los bombardeos y los enfrentamientos han destruido las escuelas o las han dejado con daños graves, lo que les impide a muchos niños asistir a clases de forma regular. Incluso en las zonas donde los colegios siguen en pie, las condiciones son inadecuadas, con aulas abarrotadas, falta de materiales didácticos y edificios inseguros que no ofrecen un ambiente propicio para el aprendizaje.

Pese a todo, Ali ha encontrado en el Skybar un remanso de paz por primera vez en un año: “En este lugar se ocupan totalmente de mi hijo, hemos conseguido que baile por fin”, cuenta su madre. Pero Nada sigue sin conciliar el sueño por las noches: “Lleva más de un año sin ir a la escuela, sin que lo vea un médico. Lo único que quiero para él es que se eduque, porque es muy inteligente. Pero nos estamos volviendo todos locos, él incluido. Tengo miedo de que los daños sean irreversibles”, reconoce.