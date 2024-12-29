En la noche del 8 de diciembre, Ryad Alsous, de 71 años, se encontraba junto a su familia en el Reino Unido, cambiando de canal entre las noticias. Lo que veían ante sus ojos, una mezcla de incredulidad y esperanza, confirmaba lo que parecía impensable: la dictadura de Bashar Al-Assad, que había durado 24 años, había llegado a su fin.

Las fuerzas opositoras, encabezadas por Hayat Tahrir al Sham (HTS), habían tomado el control, marcando el inicio de una nueva era para Siria.

"Lo llamamos la noche de la autodeterminación", cuenta Alsous, apicultor de profesión, con la voz quebrada por la emoción.

"Durante años, vivimos en las sombras, bajo un temor constante de violencia y pérdida. Escuchar que el régimen había caído... fue como el primer destello verdadero de esperanza para nuestra patria".

Mientras las imágenes de prisioneros liberados y de emotivos reencuentros pasaban por su pantalla, Alsous se sintió esperanzado. Por fin, comenzó a imaginar la posibilidad de regresar a Damasco, tras más de diez años de ausencia, y abrazar a aquellos hermanos que habían sufrido lo inimaginable.

"Cada noche desde que dejé Damasco, he revivido el recuerdo de la última vez que estuve en el balcón de mi familia. Estaba aterrorizado por lo que dejaba atrás, y ese sentimiento nunca me ha abandonado", confiesa Alsous, su mirada perdida en el horizonte de lo que alguna vez fue su hogar.

Mientras Alsous imaginaba en silencio escenas en su mente, se veía finalmente mostrando a sus siete nietos la panadería local que vendía lotes de pan tanour, un sabor que aún no ha logrado redescubrir. Imaginaba el aire nocturno perfumado con gardenias y flores de limón, y las colmenas que esperaba aún hubieran sobrevivido en el apiario que alguna vez construyó con sus propias manos.

Esperanza y temor

El Reino Unido ha dejado de aceptar solicitudes de asilo para sirios en vista del cambiante panorama político en Siria. Sin embargo, la familia de Alsous llegó en 2012 bajo el programa de reasentamiento de personas vulnerables sirias (VPRS) del gobierno, que otorgó asilo a más de 30.000 sirios que huían de la guerra entre 2011 y 2021, dejando atrás una vida que nunca podrían recuperar.

La siguiente generación de hijos de Alsous, nacidos en el Reino Unido, sólo ha escuchado hablar de Siria a través de los relatos que sus mayores contaban en reuniones comunitarias.

Pero, en la última semana, los años de alegría reprimida por la "liberación" de Siria terminaron siendo efímeros, y la esperanza pronto dio paso al miedo y la incertidumbre, mientras se desvelaban las noticias de la invasión israelí de los Altos del Golán y los ataques aéreos en Damasco.

"Miramos horrorizados cómo Israel atacó agresivamente y destruyó todas las capacidades del ejército sirio. Ocupó más tierras sirias sin enfrentar ninguna prohibición o condena internacional", comenta Alsous, destacando que solo Türkiye condenó la incursión de Israel.

Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que, cuando algo parece demasiado bueno para ser cierto, probablemente lo sea.

"Türkiye ofrece un apoyo real, es la esperanza de Siria, porque cuando Siria esté segura, Türkiye estará segura... pero también Türkiye es un país islámico, por lo que entenderá mejor a sus vecinos sirios que los gobernantes occidentales".