Una extraña oleada de emoción y esperanza se extiende por Gaza, un sentimiento inusual en un territorio devastado por 15 meses de la feroz ofensiva israelí. Es una sensación fuera de lo normal en medio de la destrucción generalizada de infraestructura y vidas.

Para Raed Abu Jihad, uno de los más de dos millones de desplazados en Gaza por los ataques israelíes, el sonido de disparos de celebración mezclado con los cánticos de “Allahu Akbar” (“Dios es el más grande”) ya no parece fuera de lugar. Los ecos resonaron por los caminos de tierra que rodean su tienda de campaña en Jan Yunis, donde las familias desplazadas se reunieron después del atardecer, con sus voces llenas de esperanza.

El sueño largamente esperado de regresar a casa se ha hecho realidad tras el anuncio de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

Abu Jihad, de 52 años, ha soportado la angustia de la pérdida y el desplazamiento desde que comenzó la ofensiva israelí en octubre de 2023. Los ataques aéreos incesantes obligaron a su familia de 10 a huir de su hogar en Beit Lahia, en el norte de Gaza, en busca de una seguridad relativa en el sur del enclave.

Hablando con TRT World, dijo: “Cuando llamé a mi amigo periodista para confirmar la noticia, me aseguró que era cierto. Por primera vez en meses, sentí que había luz al final de este túnel”.

En efecto, el túnel ha sido largo y oscuro.

“La vida volverá”

Antes de que las negociaciones para un alto el fuego avanzaran, la crisis humanitaria en Gaza alcanzó niveles catastróficos. Más del 90% de la población sufre inseguridad alimentaria aguda, y casi todos los habitantes han sido desplazados.

Actualmente, muchas personas se preparan para regresar a sus hogares, incluso si estos han sido arrasados.

“Algunos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre una tienda y otra?”, dijo Yassin Qassad, un padre de siete hijos que construyó un puesto de verduras para sobrevivir.

En conversación con TRT World, añadió: “Una tienda de desplazamiento significa que la ofensiva continúa; estás lejos de tu tierra, tu barrio, tus seres queridos. Pero una tienda sobre los escombros de tu hogar implica que la vida volverá, que la ofensiva se ha detenido y que la amargura del desplazamiento ha terminado. Significa la vida misma”.

La familia de Qassad estaba lista para volver a su hogar en cualquier momento. “Lo que haya construido aquí no importa. Lo que importa es estar cerca de nuestras viejas calles, nuestros recuerdos y nuestros vecinos”, completó.

Otros, como Mohamed Yousef Abu Taha, compartieron la misma determinación. Desplazado desde mayo, ha pasado por varios refugios antes de llegar a la casa dañada de sus suegros, donde acondicionó una sola habitación para su familia. La noticia del alto el fuego lo llenó de determinación.

“Nuestro vecindario está casi completamente destruido. Pero ninguno de nosotros esperará un segundo ahora que la tregua es oficial. Regresaremos, incluso si tenemos que caminar o arrastrarnos”, sostuvo.

¿Qué contempla el acuerdo de alto el fuego?

La primera fase del acuerdo de alto el fuego prevé la liberación de 33 de los 90 rehenes israelíes en Gaza. La liberación incluirá a mujeres, niños, ancianos y enfermos. A cambio, Tel Aviv liberará a 30 prisioneros palestinos por cada rehén israelí y a 50 detenidos palestinos por cada soldado israelí femenina que Hamás entregue.

El acuerdo también establece que 600 camiones de ayuda humanitaria entren a Gaza cada día del cese del fuego, 50 de ellos con combustible, y 300 camiones destinados al norte.

Esta fase estará acompañada de una retirada parcial de las tropas israelíes durante un período de 60 días. La segunda etapa, que se prevé que comience el día 16 días después del inicio del alto el fuego, busca abordar la liberación de los 61 rehenes restantes, incluidos hombres en edad militar, y la repatriación de los fallecidos, culminando en una retirada militar total de Israel.