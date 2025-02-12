Ahmed Al-Majayda, un padre de 30 años de Jan Yunis, en Gaza, intenta reconstruir su hogar con arcilla.

El cemento, aquel material que una vez soñó utilizar para restaurar su vivienda, se ha convertido en un lujo inalcanzable. El precio de una bolsa de 50 kilos ha alcanzado los 250 dólares, una cifra astronómica si se compara con los 7 dólares que costaba antes de los devastadores ataques israelíes.

Después de 14 largos meses de desplazamiento, Ahmed intenta levantar una pequeña habitación para su esposa y sus tres hijos en el barrio de Al-Mawasi, utilizando restos rescatados entre los escombros de su hogar destruido.

“No solo tuve que retirar los escombros a mano, sino que también esperé a que los materiales de construcción entraran en Gaza. Pero nunca llegaron”, dijo Ahmed, con el rostro marcado por el agotamiento.

En Gaza, la cruel realidad del bloqueo se palpa en cada rincón. Familias como la de Al-Majayda batallan contra la escasez de materiales básicos, mientras los hospitales sobreviven al borde del colapso. La falta de combustible paraliza el transporte, y el sector salud, sobrepasado, se ahoga en la escasez.

“Esto no es la vida que imaginé cuando escuché sobre el alto el fuego”, confiesa Ahmed. “La ocupación nos ha hecho esperar. Todo lo que tenemos depende de lo que nos permitan recibir”.

Los hospitales son los más afectados

El frágil alto el fuego, aunque trajo un alivio temporal, no ha logrado conducir a mejoras significativas en Gaza. Cuando más de medio millón de personas desplazadas comenzaron a regresar al norte de Gaza el mes pasado, se sorprendieron por la magnitud de la destrucción.

A pesar de las promesas internacionales de ayuda y materiales de reconstrucción, Israel ha restringido de manera sistemática la entrada de suministros esenciales desde que el acuerdo entró en vigor el 19 de enero.

Los hospitales y las clínicas, ya sobrepasados, padecen la falta de recursos. "La situación en el sector salud es catastrófica y no ha mejorado desde el inicio del alto el fuego. No hemos recibido lo necesario para restaurar la vida en este sector", explica a TRT World el Dr. Marwan al-Hams, director de los hospitales de campaña en Gaza.

Israel permitió la entrada de solo 74 camiones a Gaza, una fracción ínfima de lo requerido. “Es una broma. Los suministros médicos que han llegado representan menos del 0,03% de lo necesario”, asegura el doctor al-Hams.

Con hospitales funcionando a duras penas y equipos mínimos, los médicos enfrentan una presión insoportable. “Solo hemos podido reabrir una clínica en Rafah y parte del Hospital Indonesio en el norte. La mayoría de nuestros hospitales siguen cerrados y nuestras necesidades continúan siendo ignoradas”, lamenta el Doctor Al-Hams.

El resultado es una situación desesperada para el sector. Los pacientes siguen llegando en masa, muchos con necesidades urgentes: desde cirugías hasta atención para enfermedades crónicas, muchas directamente relacionadas con el bombardeo israelí. Al-Hams destaca un alarmante aumento de casos de hipertensión, diabetes y estrés crónico, fruto de la violencia prolongada.