Estos lienzos de esperanza, este manifiesto vibrante de arte urbano, tiempo atrás fueron casas y misiles lanzados por Israel sobre Gaza.

Hoy son escombros y balas detonadas. Pero para Belal Khaled esto es arte: su arte. No es solo una forma de expresión, es una forma de resistencia.

“El arte es mucho más fuerte que las armas, que las balas y que los misiles”, dice Khaled a TRT Español. “Y esto enfada al ocupante. Por eso, tiene un papel muy importante: refuerza la narrativa, preserva la historia palestina y afirma nuestra presencia en estas tierras desde hace miles de años”.

Nacido en el corazón del campo de refugiados de Jan Yunis, Belal descubrió su vocación a los 14 años. Es pionero del "caligraffiti" en Gaza, una disciplina que fusiona la caligrafía árabe tradicional con el graffiti contemporáneo.

Murales de resistencia: “¡Aquí nos quedamos!”

Durante la ofensiva israelí de 2021, su arte adquirió una carga simbólica más profunda: “Convertí un misil F-16 que no estalló en Gaza en una obra de arte, pintando sobre él”. También ha intervenido edificios destruidos —incluidos aquellos que albergaban oficinas de prensa— transformando los escombros en declaraciones visuales de resistencia: “¡Aquí nos quedamos!”.

A través de su obra, Belal busca expresar la identidad y la resistencia del pueblo palestino, convirtiendo los espacios marcados por la destrucción, en murales de memoria y dignidad colectiva.

Esta misión lo llevó en 2011 a fundar el Gaza Graffiti Team, promoviendo el arte callejero como expresión colectiva y comunitaria.

Del mural más grande de Palestina a la caligrafía en Estambul

Su trabajo ha trascendido fronteras. Ha participado en proyectos internacionales como el documental “Human Flow” de Ai Weiwei, y ha pintado murales en numerosos países. Entre sus obras más destacadas se encuentran “Besieged Childhood”, el mural más grande de Palestina, y la mayor pieza de caligrafía árabe en Estambul.