El beisbol y el fútbol se reparten seguidores a nivel mundial y, por supuesto, también en América Latina. Durante las últimas décadas, en países con arraigada tradición beisbolera cada vez se sigue con más pasión y se practica más el fútbol. ¿Terminará este deporte destronando al juego de pelota en América Latina? ¿Qué consecuencias implica esto para los países donde el beisbol ha sido por más de 100 años filosofía y modo de vida?

A nivel mundial, el fútbol encabezó en 2023 la lista de deportes más seguido s con 3.500 millones de seguidores, mientras que el beisbol ocupaba el octavo lugar con 500 millones. En República Dominicana, por ejemplo, cada vez proliferan más las academias de fútbol infantiles y juveniles. Esta situación ha generado un fuerte debate en países donde tradicionalmente ha reinado el beisbol, como República Dominicana y Cuba .

Se ve con preocupación que haya una brecha generacional tan marcada en cuanto a las preferencias por el fútbol y se apunta como causas un mayor acceso a las trasmisiones televisivas de las ligas europeas y un aumento en la popularidad de los jugadores convertidos en ídolos entre la juventud. Así también se señalan otras desventajas prácticas del beisbol frente al fútbol: mayor duración, complejidad y necesidad de más elementos para el juego. Por el contrario, en otros casos se ve con optimismo el arraigo del beisbol en la cultura popular de los países del Caribe, lo que lo hace difícil de suplantar.

Pero el cuestionamiento no se limita a la práctica deportiva en sí misma. En los países caribeños “el béisbol no es un deporte y mucho menos un juego: es casi una religión, algo definitivamente muy serio”, afirma el escritor cubano Leonardo Padura . Las costumbres, los códigos sociales, el habla de estos países y la cultura en general, se han visto influenciados por la práctica del beisbol o juego de pelota, como es más conocido popularmente este deporte. Por tanto, que el fútbol destrone al beisbol como “deporte rey” pone en juego mucho más que celebrar goles en lugar de jonrones o convertir estadios de pelota en canchas de fútbol.

De juego importado a símbolo de naciones

Los cubanos fueron los responsables de popularizar el beisbol en la región, aunque el beisbol moderno surgió y se desarrolló como deporte en Nueva York. En 1874 se realizó en Cuba el primer juego oficial en el estadio Palmar de Junco, Matanzas , pero desde una década antes los jóvenes criollos cubanos que estudiaban en Estados Unidos jugaban “baseball” durante sus vacaciones en Cuba, a pesar de las prohibiciones del gobierno español. Para fines de siglo, los cubanos se habían encargado de expandir el juego a República Dominicana, Puerto Rico y México. En la actualidad, el beisbol también es importante en Panamá, Venezuela, Nicaragua y Colombia.

En Cuba, por ejemplo, desde muy temprano tomó carácter de deporte nacional. Sus reglas adquirieron nuevos significados en la vida diaria de los cubanos y sus términos procedentes del inglés se fueron incorporando al modo propio de hablar.

Incluso el nombre del deporte pasó de baseball a béisbol, beisbol o pelota, denominaciones que se prefieren en estos países. Proliferaron las escuelas del deporte y Cuba se transformó en uno de los países con más medallas en competencias internacionales, incluyendo tres medallas de oro olímpicas y dos de plata. La intención de las autoridades es que el legado y la tradición beisbolera continúen en las próximas generaciones. De hecho, en 2021, el beisbol fue reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación en Cuba .