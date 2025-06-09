El beisbol y el fútbol se reparten seguidores a nivel mundial y, por supuesto, también en América Latina. Durante las últimas décadas, en países con arraigada tradición beisbolera cada vez se sigue con más pasión y se practica más el fútbol. ¿Terminará este deporte destronando al juego de pelota en América Latina? ¿Qué consecuencias implica esto para los países donde el beisbol ha sido por más de 100 años filosofía y modo de vida?
A nivel mundial, el fútbol encabezó en 2023 la lista de deportes más seguidos con 3.500 millones de seguidores, mientras que el beisbol ocupaba el octavo lugar con 500 millones. En República Dominicana, por ejemplo, cada vez proliferan más las academias de fútbol infantiles y juveniles. Esta situación ha generado un fuerte debate en países donde tradicionalmente ha reinado el beisbol, como República Dominicana y Cuba.
Se ve con preocupación que haya una brecha generacional tan marcada en cuanto a las preferencias por el fútbol y se apunta como causas un mayor acceso a las trasmisiones televisivas de las ligas europeas y un aumento en la popularidad de los jugadores convertidos en ídolos entre la juventud. Así también se señalan otras desventajas prácticas del beisbol frente al fútbol: mayor duración, complejidad y necesidad de más elementos para el juego. Por el contrario, en otros casos se ve con optimismo el arraigo del beisbol en la cultura popular de los países del Caribe, lo que lo hace difícil de suplantar.
Pero el cuestionamiento no se limita a la práctica deportiva en sí misma. En los países caribeños “el béisbol no es un deporte y mucho menos un juego: es casi una religión, algo definitivamente muy serio”, afirma el escritor cubano Leonardo Padura. Las costumbres, los códigos sociales, el habla de estos países y la cultura en general, se han visto influenciados por la práctica del beisbol o juego de pelota, como es más conocido popularmente este deporte. Por tanto, que el fútbol destrone al beisbol como “deporte rey” pone en juego mucho más que celebrar goles en lugar de jonrones o convertir estadios de pelota en canchas de fútbol.
De juego importado a símbolo de naciones
Los cubanos fueron los responsables de popularizar el beisbol en la región, aunque el beisbol moderno surgió y se desarrolló como deporte en Nueva York. En 1874 se realizó en Cuba el primer juego oficial en el estadio Palmar de Junco, Matanzas, pero desde una década antes los jóvenes criollos cubanos que estudiaban en Estados Unidos jugaban “baseball” durante sus vacaciones en Cuba, a pesar de las prohibiciones del gobierno español. Para fines de siglo, los cubanos se habían encargado de expandir el juego a República Dominicana, Puerto Rico y México. En la actualidad, el beisbol también es importante en Panamá, Venezuela, Nicaragua y Colombia.
En Cuba, por ejemplo, desde muy temprano tomó carácter de deporte nacional. Sus reglas adquirieron nuevos significados en la vida diaria de los cubanos y sus términos procedentes del inglés se fueron incorporando al modo propio de hablar.
Incluso el nombre del deporte pasó de baseball a béisbol, beisbol o pelota, denominaciones que se prefieren en estos países. Proliferaron las escuelas del deporte y Cuba se transformó en uno de los países con más medallas en competencias internacionales, incluyendo tres medallas de oro olímpicas y dos de plata. La intención de las autoridades es que el legado y la tradición beisbolera continúen en las próximas generaciones. De hecho, en 2021, el beisbol fue reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación en Cuba.
El beisbol en la lengua española
La jerga beisbolera es parte indispensable del habla de los países caribeños y centroamericanos donde se practica este deporte. El periodismo y los medios de comunicación han desempeñado un papel protagónico en las creaciones del lenguaje y su divulgación. En cada país existe un abanico amplio de creaciones y posibilidades en el lenguaje del beisbol. Por ejemplo, el home run o jonrón se conoce también como cuadrangular, cuatriesquinazo, batazo de cuatro esquinas, batazo de vuelta completa, etc.
A través del beisbol se incorporaron al español palabras inglesas (pitcher, inning, hit), muchas de las cuales se han mantenido y otras conviven con un equivalente hispano que existía o se creó (center field o jardín central). También derivadas de ellas se han formado palabras en español: de field se crearon fildear, fildeo, fildeador; de home run, que dio lugar a jonrón, se derivan jonronear, jonronero, etc.
Por otro lado, muchas palabras que existían en español adquirieron nuevos significados relacionados con la práctica de este deporte. Cuando se habla del “diamante” se refiere al área de juego formada por las cuatro bases, “el apagafuegos” es el lanzador relevista, “un indiscutible” es un buen batazo.
Por último, el aporte más valioso quizás son esas frases del beisbol que se han incorporado al lenguaje coloquial en estos países. Son incontables, se usan en contextos variados, y forman parte del habla cotidiana y del acervo cultural. “Estar en tres y dos” (estar en una situación difícil), “coger fuera de base” (sorprender a alguien, generalmente en algo indebido), “pica y se extiende” (referido a algo que se demora o tiene consecuencias), etc.
Con el beisbol en la sangre
El beisbol es un juego complejo, que ha sido considerado incluso un deporte-ciencia por la dificultad de sus técnicas y tácticas, y es también espectáculo social que ha inspirado históricamente la dinámica de las sociedades que lo practican. En la música son muchos los éxitos en diferentes géneros, sobre todo en la salsa, que se inspiran en el juego de pelota y que encuentran en él metáforas de la vida cotidiana: “Pelotero a la bola” o “Pelotero la bola”, con varias versiones en diferentes géneros y países, “Sabor a beisbol” del puertorriqueño Victor Manuelle, “La pelota” de El Gran Combo de Puerto Rico.
A pesar de la fuga de talentos hacia ligas profesionales, sobre todo de Estados Unidos, y las condiciones precarias de los estadios de beisbol en varios países centroamericanos y caribeños, los campeonatos y series nacionales aún parecen motivar al pueblo, que se vuelca con su equipo en cada partido y mantiene rivalidades deportivas históricas.
Radomil Rodríguez Amigo, vecino de la ciudad de Matanzas, Cuba, que alberga el Palmar de Junco, el primer estadio donde se jugó oficialmente beisbol en América Latina, es testigo de cómo los niños con camisetas de fútbol pateando balones en los parques alternan con aquellos que los frecuentan con bates, guantes y pelotas y de cómo los estadios aún se llenan. “Si a la gente no le gustara la pelota, si el fútbol hubiese ido en detrimento de la pelota, el estadio Victoria no se llenara. Todavía al cubano le queda beisbol en la sangre”, reconoce.
“Esto no se acaba hasta que se acaba” es una de las tantas frases antológicas del beisbol que se puede aplicar a la pugna entre ambos deportes. La globalización del fútbol y la preocupación que esto genera no parece hacer mella en el optimismo de los seguidores más fieles del beisbol. “La pelota tiene más raíces en Cuba. El fútbol es más bien un hobby, la pelota es profesión”, afirma Rodríguez Amigo. Para los caribeños, el beisbol sigue siendo filosofía de vida y símbolo nacional, y su reinado, al menos en el futuro más cercano, parece estar garantizado.