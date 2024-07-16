Han pasado 15 años desde el día en que Mahmoud Abu Hamda, durante una tarde ventosa en la playa de Gaza, presionó el obturador de su cámara para tomar una fotografía de las gaviotas en pleno vuelo sobre un agitado mar Mediterráneo. Tenía 19 años en ese momento, y al día de hoy recuerda esa imagen que hizo con su primera cámara.

Con el tiempo, Mahmoud fue creando una gran colección de imágenes, pero hay una que nunca ha visto la luz. La tomó el 6 de octubre de 2023: retrató pescadores trabajando durante una abundante temporada en el puerto de Gaza.

Por años, el fotógrafo palestino de 34 años, que alguna vez residió en la Ciudad de Gaza, miró a través de su lente el lado amable y alegre de la vida, retratando la vida cotidiana de su comunidad y la belleza de Gaza en colores vibrantes.

Pero el 7 de octubre todo cambió. "Siento que ya no tiene sentido", expresa Hamda en diálogo con TRT World.

La muerte y la destrucción que Israel ha causado durante los últimos casi diez meses convirtieron a Gaza en un terreno distópico de fosas comunes, metales retorcidos y escombros de hormigón.

“Me da tristeza porque capté esos (hermosos) momentos… y (ahora) generan pena entre las personas porque todo cambió y se convirtió en algo del pasado, realmente del pasado”, añade.

Durante su letal ofensiva, Israel ha matado a más de 38.000 personas, incluida una generación de palestinos que se dedicaban a las artes, como poetas y escritores, entre otros.

Hamda tiene suerte de estar vivo. Ahora su misión es mostrarle al mundo el sufrimiento de Gaza a través de fotografías de la guerra, que comparte en las redes sociales.

La vida en medio de la guerra

Gaza, al igual que el resto del territorio palestino, estuvo sitiada por el estado de Israel durante décadas y los palestinos son prácticamente prisioneros en su propia tierra.

Pero aún así, la vida no era tan sombría antes de que Israel lanzara ataques aéreos y una invasión terrestre en respuesta a la operación de Hamás.

Los días en la vida de Hamda transcurrían entre enseñar en la Universidad de la Ciudad de Gaza y retratar la belleza de la ciudad a través de su fotografía.

Su trabajo se centraba en paisajes, retratos y fotografías de comida, que le permitían mostrar el enclave palestino bajo una perspectiva a menudo invisible para el resto del mundo: un lugar de encanto y belleza oculta.

"Mi objetivo era mostrar a la gente una cara diferente de Gaza, una que no estaban acostumbrados a ver, y puedo afirmar que logré presentar Gaza de una manera encantadora al mundo", reflexiona.

Hamda descubrió su pasión por la fotografía en su adolescencia, y fue perfeccionando su oficio a lo largo de los años: composición, luces, sombras y personas.

Comenzó con una pequeña cámara de bolsillo, una Canon A580. Ahora utiliza la Canon R6, mucho más avanzada, que le ayuda a tomar fotografías de calidad profesional.

Más tarde, cuando se convirtió en profesor en la universidad, comenzó a transmitir sus conocimientos a sus alumnos.

El 7 de octubre amaneció soleado y Hamda estaba ansioso por dar su primera clase a un grupo de estudiantes nuevos. Pero antes de llegar a la universidad, Israel lanzó lo que se convertiría en uno de los ataques más letales contra una población civil en la historia reciente.

Corrió a casa y empacó sólo lo esencial: algunos documentos, su computadora portátil y su cámara, quizás su posesión más preciada. Luego encontró un automóvil y se fue con su esposa e hijos.

“Dejamos todo lo que había en casa, incluso nuestra ropa. Nos llevamos sólo lo que teníamos puesto”, dice Mahmoud. También añade que se arrepiente de haberse marchado tan rápido, sin llevarse otros recuerdos de su casa. En ese entonces no sabía que la nostalgia por su hogar lo acompañaría a cada momento en los próximos meses.

Su barrio, llamado al Remal, se convirtió el 9 de octubre en una de las primeras zonas destruidas por los ataques aéreos israelíes.

Esa fue la primera de las tres veces que ha sido desplazado. En busca de un lugar seguro, primero se mudó a la casa de su familia en Nuseirat, ubicada ocho kilómetros al sur de la Ciudad de Gaza.

Después pasó tres meses refugiado en una tienda de campaña en Rafah, hasta que las fuerzas israelíes emitieron órdenes para que los residentes abandonaran el área que anteriormente declararon “zona segura”. Ahora está otra vez en Nuseirat.