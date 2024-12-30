Con el inicio de la transición posterior al régimen de Bashar Al-Assad, el gobierno de transición sirio ha anunciado la incorporación de varios miembros a su gabinete, muchos de los cuales tienen antecedentes académicos y fuertes conexiones con Türkiye. Uno de los nombres más relevantes es el del nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Asaad Hassan al Shibani.
Nombrado el 21 de diciembre por el primer ministro interino Mohammed Al-Bashir, Al Shibani tiene un estrecho vínculo con Türkiye.
Este funcionario de 37 años presentó una tesis de maestría titulada “El impacto de los levantamientos árabes en la política exterior de Türkiye hacia Siria entre 2010 y 2020”. Se graduó en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Istanbul Sabahattin Zaim.
Al Shibani estaba realizando un doctorado en la misma institución hasta que desapareció en noviembre, dejando solo un breve mensaje diciendo que estaría “fuera de la ciudad por un tiempo”.
Esto ocurrió aproximadamente cuando las fuerzas opositoras tomaron Damasco, marcando el fin del régimen totalitario de Assad tras más de 50 años de gobierno dinástico.
El supervisor de tesis de al Shibani, Hasan Aksakal, quedó sorprendido al conocer la noticia. “Acabo de enterarme de que mi estudiante de doctorado, Asaad Hassan, es ahora el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Siria”, escribió Aksakal en la red social X al leer sobre su nombramiento.
Nacido en 1987 en Hasakah, en el noreste de Siria, al Shibani se graduó en Lengua y Literatura Inglesa en la Universidad de Damasco en 2009. Participó activamente en la revolución siria desde sus inicios en 2011 y tuvo un papel clave en la creación del gobierno interino de Siria en 2017, según un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores sirio.
Lazos que conectan
Expertos concuerdan en que el conocimiento de la cultura turca y el dominio del idioma por parte del nuevo ministro podría fortalecer los lazos diplomáticos y sociales entre Siria y Türkiye.
“El conocimiento de Shibani sobre Türkiye y su historia compartida con el pueblo turco tendrá un efecto multiplicador en las relaciones diplomáticas y sociales entre ambos países”, explica Hamza Hasil, investigador del Centro ORSAM de Estudios de Oriente Medio.
Hasil añade que la presencia de diplomáticos sirios formados en Türkiye no es nueva, recordando que en los primeros años del establecimiento de Siria, muchos líderes y altos funcionarios sirios estudiaron en Estambul.
“Estos lazos históricos, que se rompieron bajo el régimen Baaz, ahora se están revitalizando”, señala Hasil a TRT World.
No obstante, al Shibani no es el único funcionario con vínculos con Türkiye que ha asumido un cargo clave en el gobierno de transición sirio.
El recientemente nombrado gobernador de Alepo, Azzam al Gharib, también tiene una maestría en Estudios Islámicos de la Universidad de Bingol, en el este de Türkiye.
Por su parte, Ayse Eldibs, actual responsable de la Oficina de Asuntos de la Mujer de Siria, dirigió previamente la Plataforma de Asociaciones Sirias, una organización con sede en Türkiye dedicada a fomentar una comunidad siria armoniosa en ese país y a contribuir a la reconstrucción de la sociedad siria.
El poder blando de Türkiye
Desde el inicio del conflicto sirio, el gobierno turco ha acogido a 3,7 millones de refugiados sirios, proporcionando servicios de salud, educación y apoyo social a un costo superior a 40.000 millones de dólares.
Estos esfuerzos no han estado exentos de desafíos, incluyendo el descontento público por la presión percibida de albergar refugiados y las demandas de partidos opositores para normalizar relaciones con el régimen de Assad.
“Sin embargo, con la caída de Assad, el presidente (de Türkiye) Recep Tayyip Erdogan y su gobierno sienten que su política ha sido reivindicada”, escribe Galip Dalay, consultor senior en Chatham House.
“Hay millones de sirios que hablan turco que ahora también tendrán acceso directo a la cultura, la política y los vínculos institucionales turcos”, comenta a TRT World, destacando que no hay un rival real para Türkiye en términos de conexiones sociales con Siria.
En este sentido también coincide Omer Ozkizilcik, experto en política exterior y seguridad, y miembro no residente del Atlantic Council. “Estamos hablando de un grupo de 10 millones de sirios cuyas vidas Türkiye ha impactado y salvado de alguna manera”, señala en diálogo con TRT World.
“Una parte significativa de estas personas habla turco, está familiarizada con la cultura turca y tiene conexiones en Türkiye. En el periodo venidero, estas personas servirán como puentes entre Türkiye y Siria”, añade.